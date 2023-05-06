За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 193770 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
560 российских оккупантов, 7 танков и 14 БПЛА. Потери врага за 5 мая
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Потери врага
- личного состава — около 193770 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3717 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7238 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 2992 (+14) ед,
- РСЗО — 552 (+2) ед,
- средства ПВО — 306 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),
- крылатые ракеты 947 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20) ед,
- специальная техника — 375 (+2).
Источник: Минфин
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