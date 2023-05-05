Курс валют на вечер 5 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.

Валюта Открытие 5 мая Закрытие 5 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,40/40,78 40,20/40,59 20/19

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,80 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,75, евро — 41,40−41,55 грн.

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