Как избавиться от пережитков «совка» в социальной политике Украины

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о том, что не столько с социальной политикой и, как воруют оттуда деньги.
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Источник: Минфин
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