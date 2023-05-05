Платформа United24 за год собрала более $325 миллионов для Украины

За год работы на фандрейзинговой платформе United24 удалось собрать более $325 млн в помощь Украине. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«За это время на счета НБУ поступило более $325 млн. вкладов от международных компаний и украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых звезд и простых людей из 110 стран мира. Есть 15 послов», — заявил Федоров.

Что приобрели за эти деньги

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за средства, аккумулированные через платформу профильные министерства приобрели 176 машин скорой помощи, а также сотни единиц медицинского оборудования и амуниции для украинских защитников.

Также приобрели первую в Украине машину для разминирования, законтрактовали более 3839 БПЛА/комплексов БПЛА, отстроили 11 мостов на деоккупированных Николаевской и Херсонской областях и положили начало первому в мире флоту морских дронов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров запустил восстановление первых 18 многоквартирных домов за деньги, собранные на фандрейзинговой платформе United24.