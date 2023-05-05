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5 мая 2023, 14:03 Читати українською

Платформа United24 за год собрала более $325 миллионов для Украины

За год работы на фандрейзинговой платформе United24 удалось собрать более $325 млн в помощь Украине. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

За год работы на фандрейзинговой платформе United24 удалось собрать более $325 млн в помощь Украине.
Фото: freepik.com

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«За это время на счета НБУ поступило более $325 млн. вкладов от международных компаний и украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых звезд и простых людей из 110 стран мира. Есть 15 послов», — заявил Федоров.

Что приобрели за эти деньги

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за средства, аккумулированные через платформу профильные министерства приобрели 176 машин скорой помощи, а также сотни единиц медицинского оборудования и амуниции для украинских защитников.

Также приобрели первую в Украине машину для разминирования, законтрактовали более 3839 БПЛА/комплексов БПЛА, отстроили 11 мостов на деоккупированных Николаевской и Херсонской областях и положили начало первому в мире флоту морских дронов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров запустил восстановление первых 18 многоквартирных домов за деньги, собранные на фандрейзинговой платформе United24.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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