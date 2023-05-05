Компанию Maxar выкупили с биржи за $6,4 миллиарда

Компания Maxar Technologies, занимающаяся спутниковой съемкой и неоднократно публиковавшая спутниковые снимки оккупированной Украины, завершила сделку по продаже за $6,4 млрд частным акционерам. Об этом сообщает TechCrunch.

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В среду компания заявила, что ее акции больше не котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже после закрытия соглашения с частной инвестиционной компанией Advent International и миноритарным инвестором British Columbia Investment Management Corporation. Вскоре она будет исключена из листинга на фондовой бирже Торонто.

Компании объявили о своем соглашении о слиянии еще в декабре. Тогда прогнозировалось, что находящиеся в обращении акции Maxar будут приобретены за $53 за акцию.

Космическая компания, базирующаяся в Вестминстере, штат Колорадо, является результатом слияния DigitalGlobe и MDA Holdings Company, состоявшегося в 2017 году. Позже компания продала активы MDA за 1 млрд. канадских долларов ($765 млн.).

Взлеты и падения

Компания Maxar пережила ряд взлетов и падений. 2018 год она завершила с убытком в $1,26 млрд из-за падения курса акций, частично из-за потери основного спутника для съемки.

Но с тех пор компания неуклонно восстанавливала цену акций, закончив 2022 год с прибылью $2 млрд. Компания получила крупные контракты от правительства и оборонного ведомства США, в том числе контракт на сумму $3,2 млрд от Национального разведывательного управления в прошлом году.

Недавно Maxar получила контракт от Национального агентства геопространственной разведки на сумму до $192 млн в течение пяти лет.

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