Беспокойство в банковском секторе США, нефть дешевеет третью неделю подряд: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снижаются четвертый день подряд

S&P 500 потерял 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,5%, а индекс Dow Jones снизился на 0,9%.

Американские фондовые индексы снижаются уже четвертую торговую сессию подряд из-за возобновившихся опасений по поводу проблем в банковском секторе США.

Акции региональных банков продолжают стремительно дешеветь. По итогам вчерашних торгов отраслевой индекс S&P Regional Banks снизился более чем на 5%.

Среди лидеров падения:

PacWest Bancorp (-50%),

Western Alliance Bancorp (-38%),

Zions Bancorporation (-12%).

Акции Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, сингапурский STI упал на 0,2%, а южнокорейский Kospi практически не изменился.

Все из-за пессимизма на западных торговых площадках на фоне банковского кризиса в США.

Фондовый рынок Японии в пятницу закрыт из-за национальных праздников.

Половина американцев обеспокоены сохранностью своих денег в банках

Согласно опросу Gallup, 48% американцев не уверены в сохранности своих сбережений в финансовых учреждениях США, что является максимальным уровнем со времен глобального экономического кризиса 2008 года. После банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году о таких опасениях заявляли 45% опрошенных.

Последний опрос Gallup был проведен после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, но до поглощения JPMorgan банка First Republic, пишет Fox News.

Цены на нефть падают третью неделю подряд

С начала недели фьючерсы на Brent подешевели на 8,5% до $72,82 за баррель, а контракты на WTI снизились почти на 10% до $68,87.

По мнению аналитиков, самое продолжительное с начала года снижение нефтяных цен происходит на фоне растущих опасений по поводу замедления роста глобальной экономики, что может нанести ущерб спросу на энергоресурсы.

Еще одна причина падения цен на нефть — недавнее решение Саудовской Аравии снизить стоимость сырья для стран Азии.

Несмотря на снижение нефтяных цен в последнее время, эксперты считают, что стоимость нефти будет расти во второй половине года на фоне сформировавшегося дефицита.