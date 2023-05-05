Курс валют на 5 мая: на наличном рынке доллар подешевел, евро — подорожал

В пятницу, 5 мая, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке подорожал на 15 копеек, в продаже не изменился.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 3 копейки. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,85 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,75, евро — 41,45−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,40−40,78 грн/евро.

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