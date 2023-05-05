Бельгия заморозила активы РФ на 180 миллиардов евро и планирует направить доходы от них на восстановление Украины

Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить полученные от них проценты на восстановление Украины. Об этом премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, сообщает пресс-служба бельгийского правительства.

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По словам де Кроо, в марте Бельгия уже решила направить часть процентов от налога на замороженные активы в поддержку Украины, но правительство страны хотело бы использовать на эти цели все полученные проценты.

«Мы хотим играть в этом ведущую роль. Использование этих денег для военных усилий Украины и для ее восстановления оправдано как с экономической, так и моральной стороны», — заявил Де Кроо, пишет Brussels Times.

Доходы от российских активов

Он уточнил, что речь идет о 197 млн евро доходов от российских активов.

«Мы используем эти деньги только в поддержку Украины и для помощи украинским беженцам. Но я уверен, что мы должны идти дальше — не только замораживая проценты от российских активов, но и конфисковывая их», — сказал он.

Де Кроо заявил о намерении разработать механизм конфискации доходов от замороженных российских активов, чтобы направить их в помощь Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Бельгии сообщило о том, что страна получила в 2022 году дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на 250 млрд евро.

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