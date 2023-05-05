За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 193 210 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
620 российских оккупантов, 3 танка и 17 БПЛА. Потери врага за 4 мая
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 193210 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 3710 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7224 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2978 (+16) ед,
- РСЗО — 550 (+3) ед,
- средства ПВО — 304 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17),
- крылатые ракеты 947 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30) ед,
- специальная техника — 373 (+3).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии