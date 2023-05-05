Валютный прогноз: ФРС подняла учетную ставку и не намерена останавливаться

ФРС США повысила ставку на 0,25% — до 5,25% годовых. Глава Федрезерва Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил, что регулятор будет добиваться снижения инфляции до 2%. Проблемы в банковской системе не носят критического характера. При этом руководство ФРС не заявило о «паузе» в цикле увеличения учетной ставки — регулятор «сохраняет интригу». Пауэлл также отметил важность своевременного решения по повышению «потолка» госдолга США для стабильности финансовой системы. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1115. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0974. Если доллар США закрепится под уровнем 1,0974, он сможет укрепиться до 1,0755. Однако пока наиболее вероятен сценарий с его ослаблением.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8967, а поддержка еще не сформирована. В случае закрепления цены ниже 0,8861 доллар ослабнет до уровня 0, 8775. В противном случае он может укрепиться к 0,9018.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6697, а поддержка — на 0,6592. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6619.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 137,54 и поддержки на 133,03. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо преодолеть сопротивление и закрепиться над ним.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2387, а сопротивление — на 1,2585. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6162. Сопротивление на момент написания комментария еще не сформировано. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6315.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.