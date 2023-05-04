Курс валют на вечер 4 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 4 мая Закрытие 4 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,50/40,90 40,30/40,70 20/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−37,85 грн. Евро покупают за 40,85 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,78, евро — 41,50−41,65 грн.

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