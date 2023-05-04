Немецкий концерн Henkel завершил продажу российских активов за 600 миллионов евро

Немецкий химический гигант Henkel заявил о завершении продажи своих российских активов. Сумма сделки составила 54 млрд рублей (600 млн евро). Об этом идет речь в финансовом отчете компании за первый квартал 2023 года.

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«20 апреля 2023 года Henkel объявила о заключении соглашения о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциума местных финансовых инвесторов. В настоящее время сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что немецкий концерн Henkel планирует завершить продажу бизнеса в России в первом квартале этого года.

Henkel была создана в 1876 году. На русском рынке компания ведет деятельность с 1990 года, имеет в стране 11 заводов. Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика).

В России компания выпускает товары под такими марками, как Persil, Bref, Pril, «Лоск», «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент» и Loctite.

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