Пенсии для украинцев в Польше: при каких условиях можно получить выплаты

Управление социального страхования Польши ZUS выступило с официальным разъяснением, после того как в соцсетях распространилась информация, что гражданам Украины несложно оформить польскую пенсию. Об этом сообщает yavp.pl.

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Имеют ли украинцы право на польскую пенсию

Правила оформления пенсий иностранцами в Польше в последние годы не изменились. Чтобы рассчитывать на пенсию, украинцам, как и другим иностранцам в Польше, понадобится уплачивать взносы и отчисления в соответствующие госфонды.

В ведомстве назвали ошибочным мнение о том, что для украинских граждан существует некая упрощенная процедура получения польских льгот. В Управлении соцстрахования также напомнили о действующем между странами с 2012 года двустороннем соглашении о социальном обеспечении, которое защищает людей с опытом трудоустройства в обеих странах.

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«При определении права на пенсию в связи с возрастом также учитывается работа в другом государстве. Однако это не означает, что Фонд социального страхования финансирует пенсии граждан Украины за период работы на родине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая страна производит выплаты с учетом продолжительности страховых периодов в каждой из стран. Это стандартная практика для стран ЕС, применяемая и при оформлении пенсии для поляков, проживающих или работающих за границей.

Сколько лет нужно отработать в Польше, чтобы получать пенсию

Условия получения польской пенсии:

возраст: женщины — 60 лет, мужчины — 65;

уплата отчислений и взносов в Польше;

легальное трудоустройство.

Для лиц старше 75 лет, то есть родившихся до 1 января 1949 года, понадобится стаж — не менее 20 лет для женщин и 25 лет — для мужчин. Без документов, подтверждающих это обстоятельство, при оформлении пенсии по возрасту будет указан стаж: от 15 лет — для женщин и 20 лет — мужчин.

Но через несколько месяцев работы предусмотрено начисление только символической пенсии.

Как получить минимальную пенсию в Польше и доплату

Если общая сумма пенсии, выплачиваемой украинской и польской сторонами ниже минимально установленной, можно получить доплату.

Так, если вышедший на пенсию получает 2700 грн (300 злотых) в Украине и 100 злотых (890 грн) в Польше, в таком случае польская служба соцзащиты ZUS доплатит недостающую сумму.

Пенсионер все равно может рассчитывать на минимальные 1588,44 злотого (или 14 133 грн). То есть доплата в пересчете на гривны составит 10574.

Но есть определенные критерии и условия, чтобы получить доплату к пенсии в Польше:

право на получение польской пенсии для иностранцев;

постоянное проживание в стране;

законное пребывание в стране на основании документа, выданного службой по делам иностранцев, или же на основании записи в реестре Пограничной службы Польши.

По состоянию на 2023 год доплаты к минимальной пенсии в Польше получают 1170 украинских граждан, в прошлом году таких было 1205. При официальном трудоустройстве доплата для пенсионеров теряется, а если пенсионер переезжает в другую страну, то на доплату к польской пенсии рассчитывать не приходится.

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