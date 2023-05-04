В «Биржевом университете» стартует первый практический курс по торговле опционами

Увеличьте доходность своего инвестиционного портфеля, получите возможность заработать на рыночно-нейтральных сделках и захеджируйте риски рецессии или кризиса. Вы можете это сделать с помощью поставочных опционов на фондовом рынке США.

Что такое опционы и для кого они полезны?

Опцион — это контракт не на саму покупку или продажу, а на право купить или продать актив по фиксированной цене в определенный момент в будущем. Опцион на покупку называют CALL-опцион, а на продажу — PUT-опцион. Торгуют ими тоже исключительно на бирже.

Опционы — сложный финансовый инструмент, который может принести прибыль в несколько раз больше вложений. Этот инструмент особенно актуален сейчас, когда на рынке ІРО затишье, но хочется нарастить доходы. Понимать, как он работает, полезно и спекулянтам, и инвесторам, которые хотят заработать и снизить риски при торговле на бирже.

Этот курс подходит для инвесторов, которые уже имеют средний уровень знаний и опыт инвестирования на основе технического и фундаментального анализа. Опционы — инструмент высокорисковый, поэтому требует знаний и подготовки.

Какие возможности дает торговля опционами?

Торговля опционами предоставляет инвесторам разнообразные возможности для защиты своих инвестиций и заработка на разнице в ценах активов. Некоторые из главных преимуществ торговли опционами включают:

Использование опционов позволяет более эффективно использовать капитал. Можно усреднить позицию с минимальными рисками. Опционы дают возможность инвесторам защитить свои инвестиции от негативных колебаний на рынке. Этот инструмент помогает снижать риски, поэтому его часто используют как инструмент для хеджирования. Опционы дают больше возможностей для построения стратегий. Они могут дать большую экономическую выгоду, чем просто акции, и за меньшие средства. Можно использовать различные опционные стратегии, которые будут соответствовать целям работы каждого инвестора. Инвесторы могут использовать опционы для покрытия рисков IPO в период lock-up, когда акции не могут быть проданы.

Почему стоит посетить курс по работе с опционами?

Прокачанный инвестор должен отлично владеть риск-менеджментом и хеджировать свои позиции, знать как извлечь выгоду и от роста, и от падения акций, держать свои позиции под контролем и быть готовым к любому повороту событий. Поэтому получите нужные знания на курсе «Опционы для портфельного инвестора». Вы будете уметь читать опционы, рассчитывать их цену, правильно выбирать сделки, управлять рисками и составлять опционные стратегии.

Курс длится 2 недели: ежедневные занятия, теория в записи и практика и разборы сделок вживую. Также для изучения будут доступны 23 дополнительных материала, постоянная поддержка в чате и тариф с проверкой домашних заданий.

Программа курса содержит более 5 часов теоретической информации и 60% практики (4 прямых эфира) по основным пунктам:

вся теоретическая база

категории и цена опционов;

распад опционов, греки;

ошибки и правила операций с опционами;

выписывание CALL и PUT-опционов;

опционные стратегии;

страхование рисков.

Автор и лектор курса 一 Богдан Сидоренко, который использует опционы в своей стратегии с 2018 года. Кроме этого, он инвестирует и работает с финансовыми активами на фондовых рынках США и ЕС с 2014 года.

Как зарегистрироваться?

Обучение такого типа еще не было в Украине. Курс готовили 3 месяца. Обучение запускает «Биржевой университет» — проект с рядом учебных программ разного уровня сложности для тех, кто хочет получать пассивный доход от ценных бумаг. Практический курс стартует 8 мая. Занимайте свое место на курсе по ссылке.