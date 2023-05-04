Увеличьте доходность своего инвестиционного портфеля, получите возможность заработать на рыночно-нейтральных сделках и захеджируйте риски рецессии или кризиса. Вы можете это сделать с помощью поставочных опционов на фондовом рынке США.
В «Биржевом университете» стартует первый практический курс по торговле опционами
Что такое опционы и для кого они полезны?
Опцион — это контракт не на саму покупку или продажу, а на право купить или продать актив по фиксированной цене в определенный момент в будущем. Опцион на покупку называют CALL-опцион, а на продажу — PUT-опцион. Торгуют ими тоже исключительно на бирже.
Опционы — сложный финансовый инструмент, который может принести прибыль в несколько раз больше вложений. Этот инструмент особенно актуален сейчас, когда на рынке ІРО затишье, но хочется нарастить доходы. Понимать, как он работает, полезно и спекулянтам, и инвесторам, которые хотят заработать и снизить риски при торговле на бирже.
Этот курс подходит для инвесторов, которые уже имеют средний уровень знаний и опыт инвестирования на основе технического и фундаментального анализа. Опционы — инструмент высокорисковый, поэтому требует знаний и подготовки.
Какие возможности дает торговля опционами?
Торговля опционами предоставляет инвесторам разнообразные возможности для защиты своих инвестиций и заработка на разнице в ценах активов. Некоторые из главных преимуществ торговли опционами включают:
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Использование опционов позволяет более эффективно использовать капитал.
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Можно усреднить позицию с минимальными рисками.
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Опционы дают возможность инвесторам защитить свои инвестиции от негативных колебаний на рынке.
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Этот инструмент помогает снижать риски, поэтому его часто используют как инструмент для хеджирования.
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Опционы дают больше возможностей для построения стратегий.
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Они могут дать большую экономическую выгоду, чем просто акции, и за меньшие средства.
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Можно использовать различные опционные стратегии, которые будут соответствовать целям работы каждого инвестора.
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Инвесторы могут использовать опционы для покрытия рисков IPO в период lock-up, когда акции не могут быть проданы.
Почему стоит посетить курс по работе с опционами?
Прокачанный инвестор должен отлично владеть риск-менеджментом и хеджировать свои позиции, знать как извлечь выгоду и от роста, и от падения акций, держать свои позиции под контролем и быть готовым к любому повороту событий. Поэтому получите нужные знания на курсе «Опционы для портфельного инвестора». Вы будете уметь читать опционы, рассчитывать их цену, правильно выбирать сделки, управлять рисками и составлять опционные стратегии.
Курс длится 2 недели: ежедневные занятия, теория в записи и практика и разборы сделок вживую. Также для изучения будут доступны 23 дополнительных материала, постоянная поддержка в чате и тариф с проверкой домашних заданий.
Программа курса содержит более 5 часов теоретической информации и 60% практики (4 прямых эфира) по основным пунктам:
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вся теоретическая база
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категории и цена опционов;
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распад опционов, греки;
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ошибки и правила операций с опционами;
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выписывание CALL и PUT-опционов;
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опционные стратегии;
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страхование рисков.
Автор и лектор курса 一 Богдан Сидоренко, который использует опционы в своей стратегии с 2018 года. Кроме этого, он инвестирует и работает с финансовыми активами на фондовых рынках США и ЕС с 2014 года.
Как зарегистрироваться?
Обучение такого типа еще не было в Украине. Курс готовили 3 месяца. Обучение запускает «Биржевой университет» — проект с рядом учебных программ разного уровня сложности для тех, кто хочет получать пассивный доход от ценных бумаг. Практический курс стартует 8 мая. Занимайте свое место на курсе по ссылке.
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