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4 мая 2023, 16:15 Читати українською

Фонд госимущества в третий раз попытается продать завод «Электронмаш» в Киеве

Фонд госимущества в третий раз попытается продать на приватизационном аукционе завод «Электронмаш» в Киеве. Аукцион запланирован на 29 мая, стартовая цена — 61,3 млн грн (без учета НДС). Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Фонд госимущества в третий раз попытается продать на приватизационном аукционе завод «Электронмаш» в Киеве.

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«Электронмаш» был одним из самых мощных предприятий по изготовлению электронно-вычислительных машин в СССР — здесь работало около 10 000 тысяч человек.

После перехода к рыночной экономике завод не смог приспособиться к конкуренции и медленно превращался в развалины", — говорится в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что предприятие имеет просроченную кредиторскую задолженность почти в 21,4 млн грн. В последние годы показывало существенный ущерб. Так, в 2022 году «Электронмаш» получил 8,2 млн грн ущерба, в 2021 году — 24 млн грн, в 2020-м — 10,9 млн грн.

При этом на предприятии сокращается количество работников. Если в 2020 году на «Электронмаше» работали 175 сотрудников, то в 2021 году уже 149, а в 2022 году — 127.

«В столице на территории „Электронмаша“ расположены 36 объектов недвижимости. Среди них цеха и админздания. На балансе „Электронмаша“ 31 транспортное средство и база отдыха в селе Соколовка Черниговской области», — добавили в ФГИУ.

В Фонде также заявили, что предыдущие два аукциона по продаже «Электронмаша» могли принести в бюджет 970 млн. грн. и 430 млн грн., однако «недобросовестные инвесторы не завершили покупку в установленный срок».

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Источник: Минфин
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