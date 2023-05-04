Эксперты спрогнозировали рост биткоина к $36 000 на сигналах ФРС

Признаки достижения окончания цикла повышения ключевой ставки ФРС могут стать катализатором сильного ралли биткоина. По данным аналитиков Matrixport, первая криптовалюта может подорожать на 20%, до $35 000−36 000, пишет Forklog.

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Вчера, 3 мая, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила диапазон базовой ставки на 0,25 процентного пункта — до 5−5,25% годовых. Это самый высокий уровень ставки за 16 лет и десятое ее повышение подряд.

При этом биткоин удержался на уровне выше $28 500. На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляла около $29 100.

Помимо ФРС в качестве драйвера специалисты назвали возобновление корпорациями выкупа собственных акций с рынка после завершения сезона квартальных отчетов. Суммарно на эти цели в этом году компании могут потратить $1 трлн.

В Matrixport обратили внимание на сокращение объема торгов, подчеркнув «ограниченное сопротивление на пути наверх».

Аналитики также отметили активность в мем-токенах DinoLFG, Pepe, Wojak, Chacon и IgnoreFud в качестве признака улучшения настроений на криптовалютном рынке.

«Прогнозируемые показатели за май могут привести к значительному росту комиссий в процентах от общего дохода майнеров до уровней, которые мы наблюдали в мае 2021 года», — заявили они.

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