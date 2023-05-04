Выручка Volkswagen увеличилась на 21,5% в первом квартале

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 мая 2023, 15:50 Читати українською

Выручка Volkswagen увеличилась на 21,5% в первом квартале

По результатам первого квартала выручка Volkswagen увеличилась на 21,5%. Этому способствовал сильный рост продаж в европейских странах и Северной Америке, а также повышение цен. При этом операционная прибыль в годовом соотношении снизилась, сообщили аналитики LBLV.

В отчетном периоде выручка составила 76 миллиардов евро. Что касается операционной прибыли, она снизилась с 8 миллиардов евро до 5,7 миллиарда евро. При этом показатель все равно превысил прогноз аналитиков в 5,48 миллиарда евро.

Стало известно, что подразделение компании по разработке программного обеспечения Cariad понесло убытки в 400 миллионов евро.

Автопроизводитель сообщил, что рост доходов связан с хорошими продажами в Северной Америке и Европе. В LBLV сообщили, что на территории Западной Европы было заказано 1,8 миллиона машин, из которых 260 тысяч — это электрокары.

За первые три месяца текущего года общие поставки компании увеличились на 7,5%, сравнительно с предыдущим годом. При этом мартовские поставки были на 23,9% выше, чем в 2022 году.

Несмотря на это, в первом квартале поставки машин Volkswagen в Поднебесную снизились на 14,5%. Аналитики компании уверены, что поставки в этот регион могут восстановиться в ближайшее время, благодаря расширению модельного ряда и интересным для Китая технологиям.

Также автопроизводитель подтвердил прогноз на 2023 год и сообщил, что обновленная стратегия будет представлена в конце июня.

Акции Volkswagen сегодня поднялись на 0,48 % до 124,82 евро.

Рита Котова, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами