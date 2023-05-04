Выручка Volkswagen увеличилась на 21,5% в первом квартале

По результатам первого квартала выручка Volkswagen увеличилась на 21,5%. Этому способствовал сильный рост продаж в европейских странах и Северной Америке, а также повышение цен. При этом операционная прибыль в годовом соотношении снизилась, сообщили аналитики LBLV.

В отчетном периоде выручка составила 76 миллиардов евро. Что касается операционной прибыли, она снизилась с 8 миллиардов евро до 5,7 миллиарда евро. При этом показатель все равно превысил прогноз аналитиков в 5,48 миллиарда евро.

Стало известно, что подразделение компании по разработке программного обеспечения Cariad понесло убытки в 400 миллионов евро.

Автопроизводитель сообщил, что рост доходов связан с хорошими продажами в Северной Америке и Европе. В LBLV сообщили, что на территории Западной Европы было заказано 1,8 миллиона машин, из которых 260 тысяч — это электрокары.

За первые три месяца текущего года общие поставки компании увеличились на 7,5%, сравнительно с предыдущим годом. При этом мартовские поставки были на 23,9% выше, чем в 2022 году.

Несмотря на это, в первом квартале поставки машин Volkswagen в Поднебесную снизились на 14,5%. Аналитики компании уверены, что поставки в этот регион могут восстановиться в ближайшее время, благодаря расширению модельного ряда и интересным для Китая технологиям.

Также автопроизводитель подтвердил прогноз на 2023 год и сообщил, что обновленная стратегия будет представлена в конце июня.

Акции Volkswagen сегодня поднялись на 0,48 % до 124,82 евро.

Рита Котова, финансовый аналитик LBLV