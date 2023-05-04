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4 мая 2023, 13:24 Читати українською

В Prozorro.Продажи с начала года провели аукционов на 1,9 млрд грн

В системе Prozorro. Продажи с начала 2023 года успешно завершились более 4,5 тыс. аукционов на общую сумму 1,89 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АО «Прозорро.Продажи».

В системе Prozorro.

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Успешные аукционы

«За текущий год в системе Прозорро. Продажи успешно завершилось более 4,5 тыс. е-аукционов. Общая сумма средств, которые поступят в бюджеты разных уровней, составляет 1,89 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации госпредприятия, в наиболее прибыльные направления входят малая приватизация государственной и коммунальной собственности (307 млн грн), продажа имущества и активов (270 млн грн), продажа и аренда земли (170 млн грн), аукционы в рамках дел о банкротстве (127 млн грн) грн) и продажи активов банков, которые выводятся с рынка (946 млн. грн).

Отмечается, что на этапе закрытия соглашений в настоящее время находятся 1 658 аукционов, от которых в бюджеты могут поступить 1,93 млрд грн.

По состоянию на 2 мая в системе Prozorro. Продажи объявлено более 4 тыс. онлайн-аукционов.

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Источник: Минфин
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