По итогам I квартала 2023 года оборот наличных денег в кассах банков увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в телеграм-канале.
Банки в I квартале нарастили объемы кассовых оборотов
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Какими были объемы кассовых оборотов банков
- 601,2 млрд грн — объем поступлений наличных денег в кассы банков. Это на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году;
- 565,2 млрд грн — объем выдачи наличных денег из касс банков. Это на 3,7% больше чем за первый квартал 2022 года.
Топ-3 кассовых операций по выдаче наличных вошли:
- операции клиентов с использованием платежных карт — 84,3%;
- подкрепление операторов почтовой связи — 4,1%;
- приобретение иностранной валюты у клиентов — 4%.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассах банков стали (% от общего объема поступлений):
- операции клиентов с использованием платежных карт — 31,9%;
- торговая выручка — 31,6%;
- выручка от всех видов услуг — 17,6%.
Источник: Минфин
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