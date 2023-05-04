Падение американских акций и рост золота: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские акции завершили среду падением

S&P 500 потерял 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,5%, а индекс Dow Jones снизился на 0,8%.

Участники рынка сохранили осторожный настрой после очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 0,25%.

Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что американская экономика, вероятно, впадет в легкую рецессию.

Кроме того, Пауэлл не сообщил, когда регулятор закончит свою кампанию по повышению ставок, что сохраняет неопределенность относительно будущей денежно-кредитной политики ФРС.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng увеличился примерно на 1%, сингапурский STI практически не изменился, а южнокорейский Kospi сократился на 0,4%.

Сдержанные настроения инвесторов в Азии также связаны с тем, что ФРС продолжила повышать процентные ставки, доведя их до диапазона 5−5,25% — самого высокого уровня с августа 2007 года.

Фондовый рынок Японии закрыт в четверг из-за празднования Дня Конституции.

Акции региональных банков США продолжают снижаться

По итогам вчерашних торгов отраслевой индекс S&P Regional Banks снизился примерно на 2%.

Распродажа акций региональных банков США продолжилась после сообщений Bloomberg о том, что еще один американский кредитор — Pacific Western Bank (PacWest) — рассматривает различные стратегические варианты для своего спасения, включая продажу банка. В результате этих новостей акции калифорнийского кредитора снизились на 60% в среду после закрытия торгов.

Резко подешевели и акции других региональных банков, включая бумаги Western Alliance Bancorp (-38%), Comerica (-7,3%) и Zions Bancorp (-9,1%).

Мелкие американские банки сталкиваются с трудностями, поскольку рост процентных ставок снижает стоимость их долгосрочных инвестиций, увеличивая при этом стоимость финансирования, замечает Bloomberg.

Цены на золото снова находятся вблизи исторических максимумов

В ходе сегодняшних торгов спотовая цена золота достигла $2040 за унцию, что ниже исторического максимума в $2072,49 всего на 1,5%.

Экономическая неопределенность и слабеющий доллар поддерживают рост стоимости золота в последнее время.

По мнению аналитиков, опасения относительно банковского кризиса в США также побуждает инвесторов проявлять осторожность в отношении рисковых активов, повышая при этом привлекательность золота.