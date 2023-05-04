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4 мая 2023, 10:44 Читати українською

США разрешили владельцу Киевстара продать российский Билайн

Холдинговая компания Veon из Нидерландов, которой принадлежит Киевстар, получила разрешение на продажу своих российских активов от OFAC — санкционного подразделения Министерства финансов США. Об этом идет речь в квартальном отчете компании, пишет Лига.

Холдинговая компания Veon из Нидерландов, которой принадлежит Киевстар, получила разрешение на продажу своих российских активов от OFAC — санкционного подразделения Министерства финансов США.
Фото: akket.com
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Разрешение на продажу

Как отмечается, разрешение было получено 15 апреля.

Veon принадлежит 100% российского телекоммуникационного оператора «ВымпелКом», предоставляющего услуги под брендом «Билайн».

В ноябре 2022 г. стало известно, что он планирует передать российский бизнес местному топ-менеджменту.

Холдинг получит от продажи актива 130 млрд рублей ($1,64 млрд). Основная сумма сделки будет выплачена по причине того, что российский бизнес переведет на себя часть группового долга.

Вымпелком — второй по количеству абонентов (47 млн) среди всех операторов холдинга Veon, больше — только у пакистанского Jazz (75,5 млн).

Для сравнения, в Украине у Veon менее 25 млн клиентов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
4 мая 2023, 10:49
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Интересно когда зеленые соизволят отобрать Киевстар у маскалей?!
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