Норвегия выделяет Украине 378 миллионов евро на гуманитарную и бюджетную сферы.

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Куда пойдут деньги

Средства будут направлены на ремонт и поддержание гражданской инфраструктуры, в частности для обеспечения украинцев электро- и водоснабжением, функционирования школ и больниц.

Отмечается, что деньги выделяются в рамках программы поддержки Нансена для Украины. Ранее 168 млн евро из фонда ушли на поддержание критически важных услуг.

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«Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней больше всего нуждается. Агрессивная война россии ежедневно влечет за собой невероятные страдания и масштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа», — заявил премьер-министр.

В правительстве Норвегии напомнили, что страна обязалась предоставлять Украине 1,2 млрд евро ежегодно в течение пяти лет (в 2023—2027 гг.), общая сумма помощи должна составить 6,3 млрд евро.

В этом году половина определенных средств поступит в виде военной помощи, остальные — на гуманитарные цели.

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