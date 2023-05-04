За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 192 590 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
650 российских оккупантов, 5 танков и 18 БПЛА. Потери врага за 3 мая
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Потери врага
- личного состава — около 192590 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3707 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин — 7216 (+17) ед.,
- артиллерийских систем — 2962 (+16) ед.,
- РСЗО — 547 (+3) ед.,
- средства ПВО — 304 (+4) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2523 (+18),
- крылатые ракеты 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5886 (+21) ед.,
- специальная техника — 370 (+7).
Источник: Минфин
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