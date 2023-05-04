В следующем году Министерство финансов Украины планирует полноценно восстановить среднесрочное бюджетное планирование. Об этом рассказал первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин.
Минфин планирует возобновить среднесрочное бюджетное планирование
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Улютин отметил, что полноценное восстановление среднесрочного бюджетного планирования состоится в следующем году с подготовкой Бюджетной декларации на 2025−2027 годы, которая начнется уже в феврале.
В 2023 году Минфин планирует вместе с проектом государственного бюджета на 2024 год представить также прогноз основных макроэкономических и бюджетных показателей на 2025 — 2026 годы, включая общие доходы, расходы и дефицит.
Напомним
Впервые трехлетняя Бюджетная декларация была одобрена в Украине в 2021 году. Введенная модель среднесрочного бюджетного планирования базируется на положительном опыте европейских стран, отмечал в ходе презентации Бюджетной декларации на 2022−2024 годы в Верховной Раде Министр финансов Сергей Марченко.
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