Минэкономики получило от Western NIS Enterprise Fund $100 тысяч для поддержки малого бизнеса

Министерство экономики подписало меморандум с Western NIS Enterprise Fund, предусматривающий предоставление $100 тыс. для финансирования правительственной программы «Власна справа» в рамках проекта «е-Работа». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Что известно

По программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант до 250 тыс. грн на начало или развитие своего бизнеса.

«Через финансовую поддержку микро- и малого предпринимательства мы не только стимулируем активизацию экономики, мы еще и повышаем уровень занятости населения, ведь предприниматели создают новые рабочие места. В частности, получатели микрогрантов в прошлом году создадут 8000 рабочих мест.

Мы благодарны нашим партнерам за вовлечение в финансирование грантовой программы, что будет способствовать развитию предпринимательства и ускорит экономическое восстановление Украины", — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним

Программа «Власна справа» предоставляет возможность получить микрогрант от 50 тыс. грн. до 250 тыс. грн. на старт или развитие своего бизнеса. Обязательным условием предоставления гранта является создание 1−2 новых рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Заявки на получение грантов подаются через портал Действие.

В минувшем году микрогранты по программе «Собственное дело» получили 3 300 заявителей на общую сумму 777 млн грн. В 2023 году на программу предусмотрено бюджетом 1,8 млрд. грн., что позволит выдать 10 тысяч микрогрантов.