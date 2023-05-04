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4 мая 2023, 8:52 Читати українською

Убытки от карточного мошенничества в прошлом году выросли на 46% — НБУ

Сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила более 481 млн гривен. Это на 46% больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом сообщили в Нацбанке.

Сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила более 481 млн гривен.
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При этом количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, возросло на 8%.

«В 2022 году сумма средняя сумма одной незаконной операции составляла около 2 200 гривен, что на треть больше чем в 2021 году (в 2021 году — 1 600 гривен).

В то же время, если посчитать уровень убытков от незаконных действий с платежными картами в общей сумме всех расходных операций с платежными картами, то он остался относительно низким. Так, на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия/мошеннические операции приходилось 69 гривен. Это не намного больше, чем в 2021 году (65 гривен), и свидетельствует о том, что в прошлом году сумма убытков от мошенничества росла сопоставимо с ростом суммы операций с платежными картами украинских банков", — говорится в сообщении.

Читайте: С карточных счетов украинцев в 2022 году украли миллиард: почему увеличивается количество ограблений

По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития Андрея Поддерегина, 86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошло в сети Интернет, в то же время только 14% — через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

«С начала этого года в Департамент киберполиции поступило уже более 20 тысяч обращений граждан, из них — более 75% по мошенничеству в Интернете. Аналогичные процентные показатели мы наблюдали и в прошлом году, соответственно противодействие онлайн-мошенничеству остается одним из основных направлений работы киберполиции», — заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины полковник полиции Юрий Выходец.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
4 мая 2023, 10:11
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Головні причини: незнання, неуважність, легковажність, лінь самих громадян. У воєнний час будь-яка інформація має піддаватися сумніву і перевірці.
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