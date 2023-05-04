Исполнительный совет Всемирного банка поддержал назначение на пост президента бывшего исполнительного директора Mastercard Аджая Банга. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.
Экс-руководитель Mastercard возглавил Всемирный банк
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«Искренне поздравляю Аджая Бангу с избранием президентом Всемирного банка. Аджай Банга привнесет на этот важный пост необходимые лидерские и управленческие навыки, опыт жизни и работы на развивающихся рынках, а также знания в финансовой сфере», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Она отметила, что Банга возглавит Всемирный банк в критический момент его истории.
«Аджай понимает, что предстоящие вызовы — от борьбы с изменением климата, пандемиями и нестабильностью, до ликвидации крайней бедности и содействия совместному процветанию, — глубоко связаны между собой», — отметила Еллен.
Что известно о новом руководителе
Аджай Банг ранее был президентом и генеральным директором Mastercard. Он был почетным главой Международной торговой палаты, исполняя обязанности главы в 2020—2022 годах. Он также является соучредителем Института киберготовности и был вице-председателем Экономического клуба Нью-Йорка.
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