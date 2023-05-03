К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 3 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 3 мая
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Закрытие 3 мая
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,33/40,73
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40,34/40,74
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−37,85 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,65 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,80, евро — 41,40−41,60 грн.
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