Доходы Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2023 года выросли на 77,6 млрд гривен (на 45,1%) до 249,5 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Доходы Пенсионного фонда Украины выросли до 249,5 миллиарда
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Как распределились доходы
- Собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) — 138,4 млрд гривен (+24,7 млрд гривен);
- Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат — 82,9 млрд гривен (+24,7 млрд гривен);
- Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий — 19,7 млрд гривен.
Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году — 8,5 млрд гривен.
Источник: Минфин
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