Доходы Пенсионного фонда Украины выросли до 249,5 миллиарда

Как распределились доходы

Собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) — 138,4 млрд гривен (+24,7 млрд гривен);

Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат — 82,9 млрд гривен (+24,7 млрд гривен);

Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий — 19,7 млрд гривен.

Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году — 8,5 млрд гривен.