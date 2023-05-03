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3 мая 2023, 17:00 Читати українською

68,9 млн грн выплатила клиентам СК «Экспресс Страхование» в 1 квартале 2023 года

Выплаты клиентам входящего в семью компаний группы УкрАВТО СК «Экспресс Страхование» в январе-марте 2023 года составили 68,9 млн грн. Это на 43,3% или на 20,8 млн грн больше аналогичного показателя 2022 года и на 31,9% превышает показатель 1 квартала 2021 года.

В том числе выплаты по КАСКО составили 59,6 млн грн, что составляет 86,5% всех выплат, а выплаты по Автогражданке — 6,3 млн грн (9,2% выплат).

Страховые платежи Компании за этот период составили 141,1 млн грн, в том числе по КАСКО — 125,2 млн грн, по Автогражданке — 11,1 млн грн. По сравнению с январем-мартом 2022 г. сумма собранных страховых платежей выросла на 41,9%, в том числе по КАСКО — на 41,2%, по Автогражданке — на 101,6%.

Активы Компании за этот период выросли на 16,2% и на 31.03.23 составили 646,9 млн грн, из которых 587,8 млн грн сосредоточены в денежных средствах или их эквивалентах. Собственный капитал увеличился на 56,3% до 262,9 млн грн, а фактический запас платежеспособности Компании почти в 3 раза превысил нормативный показатель, установленный Законом Украины «О страховании», и достиг 262,3 млн грн.

«Мы продолжаем уделять особое внимание финансовым показателям Компании, являющимся важнейшим контролером финансовой устойчивости и стабильности страховщика. Мы постоянно увеличиваем наши активы, более 90% которых храним именно в денежных средствах и их эквивалентах, для выплат клиентам в самое быстрое время и выполнения наших обязательств перед ними в полном объеме. Кроме того, внимание уделяем также увеличению фактического запаса платежеспособности Компании, который в настоящее время почти в три раза превышает нормативный показатель. При этом мы продолжаем развивать наш страховой сервис, который не завершается на выплате, а сопровождает клиента до полного восстановления авто. Наша цель — предоставлять только качественное страхование нашим клиентам, поэтому мы стараемся достичь нового уровня работы — создать эмпативный страховой сервис», отметила директор СК «Экспресс Страхование» Татьяна Щучьева.

О компании

ОДО «Экспресс Страхование» основано в 2008 году с участием лидера украинского автомобильного рынка — Корпорации «УкрАВТО». Компания специализируется на автомобильном страховании. Стабильно высокая скорость урегулирования событий в Компании обеспечена оптимальным взаимодействием с партнерскими СТО.

Компания входит в число наиболее капитализированных на страховом рынке и более 6 лет прочно удерживает лидерские позиции в ТОП-10 рейтинга влиятельного на страховом рынке Украины журнала Insurance TOP по объему страховых премий.

Источник: Минфин
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