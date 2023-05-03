Число голодающих в мире выросло за год на треть (исследование)

Число людей в мире, столкнувшихся голодом, угрожающим жизни, выросло за год на треть и достигло 257,8 млн человек в 58 странах, следует из доклада Глобальной сети против продовольственных кризисов (Global Network Against Food Crises, GNAFC). Количество голодающих непрерывно растет с 2018 года, когда их было 112,7 млн.

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Голод наступает

Жители семи стран (Сомали, Южный Судан, Йемен, Афганистан, Гаити, Нигерия и Буркина-Фасо) в 2022 году сталкивались с голодом, последствия которого GNAFC оценивает как катастрофические.

В десятку стран/территорий с наибольшим числом людей, переживающих кризисную ситуацию с продовольственной безопасностью, организация включила Украину — 8,9 млн человек, четверть населения страны. Война России оказала серьезное влияние на экономику Украины, подорвав средства к существованию ее жителей, а безработица и рост цен на продукты питания и отопление снижают покупательную способность в стране, отмечается в документе.

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В докладе GNAFC отмечается, что в 2022 году экономические потрясения превзошли конфликты в качестве основного фактора острой нехватки продовольствия в мире с точки зрения числа затронутых голодом стран (27).

Война России в Украине нарушила сельскохозяйственное производство и торговлю в Черноморском регионе, что способствовало росту мировых цен на продовольствие в первой половине 2022 года. Особенно пострадали страны с низким уровнем дохода, зависящие от импорта продовольствия.

Цены на продовольствие продолжают оставаться исторически высокими, а в 38 из 58 стран, в которых есть признаки голода, продовольственная инфляция превысила 10%.

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