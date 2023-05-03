Нацбанк Украины аннулировал лицензии четырем небанковским финансовым учреждениям, шесть — исключил из Государственного реестра финансовых учреждений, а одного страхового брокера — из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал лицензии 4 небанковским финучреждениям, 7 — исключил из реестров
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Кому аннулировали лицензии
На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:
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ООО «ФК «Инком Финанс» (ЕГРПОУ 40398953);
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ПО «Ломбард «Карат» Трофимов и компания (ЕГРПОУ 30783670).
Также на основании полученных заявлений ООО «Коллект центр» (ЕГРПОУ 44276926) и ООО «Клиринг Финанс» (ЕГРПОУ 43955101) аннулирована лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу.
Кого исключили из реестров
На основании представленных документов ООО «ФК «Инком Финанс», ПО «Ломбард «Карат» Трофимов и компания» исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.
Также четыре небанковских финансовых учреждения исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с принятием Нацбанком решения об аннулировании (отзыве) у них всех лицензий/последней из имеющихся:
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ОДО «СК «Год-Автогарант» (ЕГРПОУ 38325928);
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ООО «Пульман Финанс» (ЕГРПОУ 43415557);
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ПО «Ломбард «Смела — Кредит — Центр» Косенко и компания (ЕГРПОУ 33278439);
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ООО «Созвездие Финанс» (ЕГРПОУ 39804515).
Новички реестра
Кроме того, из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров исключено ООО «Арт-Страхование» (ЕГРПОУ 40273649) на основании поданного им заявления.
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