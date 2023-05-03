НБУ аннулировал лицензии 4 небанковским финучреждениям, 7 — исключил из реестров

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кому аннулировали лицензии

На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:

ООО «ФК «Инком Финанс» (ЕГРПОУ 40398953);

ПО «Ломбард «Карат» Трофимов и компания (ЕГРПОУ 30783670).

Также на основании полученных заявлений ООО «Коллект центр» (ЕГРПОУ 44276926) и ООО «Клиринг Финанс» (ЕГРПОУ 43955101) аннулирована лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Кого исключили из реестров

На основании представленных документов ООО «ФК «Инком Финанс», ПО «Ломбард «Карат» Трофимов и компания» исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Также четыре небанковских финансовых учреждения исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с принятием Нацбанком решения об аннулировании (отзыве) у них всех лицензий/последней из имеющихся:

ОДО «СК «Год-Автогарант» (ЕГРПОУ 38325928);

ООО «Пульман Финанс» (ЕГРПОУ 43415557);

ПО «Ломбард «Смела — Кредит — Центр» Косенко и компания (ЕГРПОУ 33278439);

ООО «Созвездие Финанс» (ЕГРПОУ 39804515).

Новички реестра

Кроме того, из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров исключено ООО «Арт-Страхование» (ЕГРПОУ 40273649) на основании поданного им заявления.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.