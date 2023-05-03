Хотя российскому золоту закрыли путь на западные рынки, малоизвестные компании пришли на помощь Москве, что дало возможность найти новых покупателей для своего товара. Об этом пишет Bloomberg.
россия продолжает торговлю золотом, несмотря на западные санкции — Bloomberg
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Торговля, несмотря на санкции
Как пишет издание, российское золото стало табу после начала вторжения в Украину, и прошлым летом оно было заблокировано странами G7 и ЕС.
Это создало большую головную боль для огромной российской золотодобывающей промышленности, ведь ее собственный рынок не может поглотить ежегодно добываемый металл на $20 млрд, и все остальное достается центральному банку или иностранным покупателям.
Впрочем, десятки логистических фирм и торговцев, которые являются мелкими игроками в секторе торговли золотом, взяли на себя торговлю российским золотом, согласно данным торговой фирмы ImportGenius, базирующихся на данных российской таможни за шесть месяцев до августа. И вместо того, чтобы массовые поставки отправлялись в Лондон в хранилища таких ведущих банковских учреждений, как JPMorgan Chase&Co и HSBC Holdings Plc, российский товар по частям направляется в такие места, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.
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Санкции стран G7 и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки и запрещают базирующимся на них компаниям торговать им где-либо. Но фирмам в других странах по-прежнему разрешено торговать российским металлом из-за отсутствия вторичных санкций.
Пробел восполнили такие компании как VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd, которая заявляет, что перемещает наличные деньги и золото для некоторых крупнейших банков КНР.
По данным ImportGenius, с марта по август 2022 года через Гонконг было отправлено российское золото на 300 млн долларов.
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