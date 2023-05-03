россия продолжает торговлю золотом, несмотря на западные санкции — Bloomberg

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Торговля, несмотря на санкции

Как пишет издание, российское золото стало табу после начала вторжения в Украину, и прошлым летом оно было заблокировано странами G7 и ЕС.

Это создало большую головную боль для огромной российской золотодобывающей промышленности, ведь ее собственный рынок не может поглотить ежегодно добываемый металл на $20 млрд, и все остальное достается центральному банку или иностранным покупателям.

Впрочем, десятки логистических фирм и торговцев, которые являются мелкими игроками в секторе торговли золотом, взяли на себя торговлю российским золотом, согласно данным торговой фирмы ImportGenius, базирующихся на данных российской таможни за шесть месяцев до августа. И вместо того, чтобы массовые поставки отправлялись в Лондон в хранилища таких ведущих банковских учреждений, как JPMorgan Chase&Co и HSBC Holdings Plc, российский товар по частям направляется в такие места, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.

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Санкции стран G7 и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки и запрещают базирующимся на них компаниям торговать им где-либо. Но фирмам в других странах по-прежнему разрешено торговать российским металлом из-за отсутствия вторичных санкций.

Пробел восполнили такие компании как VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd, которая заявляет, что перемещает наличные деньги и золото для некоторых крупнейших банков КНР.

По данным ImportGenius, с марта по август 2022 года через Гонконг было отправлено российское золото на 300 млн долларов.

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