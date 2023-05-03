россия продолжает торговлю золотом, несмотря на западные санкции — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 мая 2023, 13:46 Читати українською

россия продолжает торговлю золотом, несмотря на западные санкции — Bloomberg

Хотя российскому золоту закрыли путь на западные рынки, малоизвестные компании пришли на помощь Москве, что дало возможность найти новых покупателей для своего товара. Об этом пишет Bloomberg.

Хотя российскому золоту закрыли путь на западные рынки, малоизвестные компании пришли на помощь Москве, что дало возможность найти новых покупателей для своего товара.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торговля, несмотря на санкции

Как пишет издание, российское золото стало табу после начала вторжения в Украину, и прошлым летом оно было заблокировано странами G7 и ЕС.

Это создало большую головную боль для огромной российской золотодобывающей промышленности, ведь ее собственный рынок не может поглотить ежегодно добываемый металл на $20 млрд, и все остальное достается центральному банку или иностранным покупателям.

Впрочем, десятки логистических фирм и торговцев, которые являются мелкими игроками в секторе торговли золотом, взяли на себя торговлю российским золотом, согласно данным торговой фирмы ImportGenius, базирующихся на данных российской таможни за шесть месяцев до августа. И вместо того, чтобы массовые поставки отправлялись в Лондон в хранилища таких ведущих банковских учреждений, как JPMorgan Chase&Co и HSBC Holdings Plc, российский товар по частям направляется в такие места, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где нет никаких ограничений.

Читайте: Санкции работают: В январе производство золота в РФ упало на 46,5% по сравнению с декабрем

Санкции стран G7 и ЕС запрещают импорт российского золота на их собственные рынки и запрещают базирующимся на них компаниям торговать им где-либо. Но фирмам в других странах по-прежнему разрешено торговать российским металлом из-за отсутствия вторичных санкций.

Пробел восполнили такие компании как VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd, которая заявляет, что перемещает наличные деньги и золото для некоторых крупнейших банков КНР.

По данным ImportGenius, с марта по август 2022 года через Гонконг было отправлено российское золото на 300 млн долларов.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами