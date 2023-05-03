Укрнафта хочет получить у управления отобранную у Коломойского нефтегазовую компанию

Компания Укрнефть просит передать ей в управление корпоративные права «ПК «Укрнефтебурение», которую накануне государство забрало у Игоря Коломойского и партнеров. Об этом говорится в письме компании в Министерство экономики, которое есть в распоряжении ЭП.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В письме Укрнафта утверждает, что Укрнефтебурение занималось разработкой Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения, но сосредотачивалось на добыче газа, хотя запасы нефти на этом месторождении больше.

Но в настоящее время схема сбора и транспортировки добытой на месторождении продукции осталась интегрированной в производственную схему Укрнафты.

Компания говорит, что сможет нарастить добычу нефти на Сахалинской площади на 14%, а также увеличили добычу газа.

Также компания хочет получить в управление ООО «Сириус-1», ООО «Сахалинское» и ООО «Ист Юроуп Петролеум», которые являются партнерами Укрнефтебурения по соглашениям о совместной деятельности на Сахалинской площади.

На акции этих компаний ранее наложили арест и передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.