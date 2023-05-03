Компания Укрнефть просит передать ей в управление корпоративные права «ПК «Укрнефтебурение», которую накануне государство забрало у Игоря Коломойского и партнеров. Об этом говорится в письме компании в Министерство экономики, которое есть в распоряжении ЭП.
Укрнафта хочет получить у управления отобранную у Коломойского нефтегазовую компанию
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В письме Укрнафта утверждает, что Укрнефтебурение занималось разработкой Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения, но сосредотачивалось на добыче газа, хотя запасы нефти на этом месторождении больше.
Но в настоящее время схема сбора и транспортировки добытой на месторождении продукции осталась интегрированной в производственную схему Укрнафты.
Компания говорит, что сможет нарастить добычу нефти на Сахалинской площади на 14%, а также увеличили добычу газа.
Также компания хочет получить в управление ООО «Сириус-1», ООО «Сахалинское» и ООО «Ист Юроуп Петролеум», которые являются партнерами Укрнефтебурения по соглашениям о совместной деятельности на Сахалинской площади.
На акции этих компаний ранее наложили арест и передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промо-код на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии