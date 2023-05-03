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3 мая 2023, 12:27 Читати українською

В сервисе WayForPay временно не работают платежи

Украинский платежный сервис WayForPay сейчас временно не принимает платежи. Это связано с задержанием рассмотрения документов на продление лицензии ООО «ФК «Вэй фор пей» со стороны НБУ. Поэтому банки-партнеры приостановили работу с сервисом до предоставления лицензии, сообщает пресс-служба WayForPay в Facebook.

Украинский платежный сервис WayForPay сейчас временно не принимает платежи.
Фото: facebook.com/wayforpay

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В компании сообщают, что в настоящее время Нацбанк продолжает рассмотрение пакетов документов, поданных участниками рынка до 1 мая 2023 года, в рамках перелицензирования.

WayForPay ищет варианты возобновления платежей.

Компания в полном объеме выполняет свои обязанности по расчетам с партнерами и клиентами. Сейчас более 35 000 онлайн предпринимателей и миллионы их клиентов остались без возможности принимать платежи… Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. К сожалению, компания никак не может повлиять на задержку со стороны НБУ и ускорить процесс рассмотрения и выдачи лицензий", — говорится в сообщении.

В комментарии один из пользователей отметил, что WayForPay могла бы заранее предупредить о прекращении приема платежей. На что в компании заявили, что об этом не знали.

«К сожалению, мы не знали, что будет задержка с лицензированием от НБУ. Нас об этом тоже не предупреждали. Мы в первую очередь сталкиваемся с ситуацией, что в период перелицензирования банки приостанавливают сотрудничество. Все документы были поданы в указанный срок. Но со стороны НБУ еще происходит процесс перелицензирования, на который, к сожалению, мы никак не можем повлиять», — сообщили в WayForPay.

Согласно сообщению на сайте регулятора, НБУ продолжает рассмотрение пакетов документов, поданных участниками рынка до 1 мая 2023 г., в рамках процесса перелицензирования. В настоящее время на этапе рассмотрения находится 33 пакета документов, в том числе и ООО «ФК «Вэй фор пей».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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