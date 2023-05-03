НБУ аннулировал лицензии двум страховщикам

Национальный банк аннулировал лицензии двум страховщикам и исключил одну страховую компанию из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Так, в связи с завершением процедуры реорганизации ЧАО «УАСК АСКА» путем его присоединения к ЧАО «СК «ВУСО» компании АСКА на основании ее заявления аннулирована последняя лицензия на осуществление страховой деятельности и исключена из Государственного реестра финансовых учреждений.

По информации НБУ, АСКА аннулирована лицензия на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Согласно последней поданной ЧАО «УАСК АСКА» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составлял 122,97 млн грн, стоимость активов — 357,38 млн грн, страховых резервов — 161,56 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,4% (по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 0,01% рынка).

Также НБУ отозвал (аннулировал) часть лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) ЧАО «СК «Азинко» на основании поданного страховщиком заявления.

В частности, ЧАО «СК «Азинко» были аннулированы лицензии на осуществление:

добровольное страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений;

добровольного страхования имущества, кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа);

добровольного страхования от несчастных случаев;

добровольного медицинского страхования (непрерывного страхования здоровья);

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса

Согласно последней поданной ЧАО «СК «Азинко» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 9,1 млн грн, активы по балансу — 79,27 млн грн, страховые резервы — 0,17 млн грн, доля рынка компании по страховым премиям — 0,03%. За 12 месяцев 2022 года объемы деятельности страховщика уменьшились на 48%. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 1 мая 2023 года.

Напомним

Из реестров участников небанковского финансового рынка в марте исключено 37 учреждений. Общее количество участников небанковского финансового рынка за месяц уменьшилось с 1384 (по состоянию на 28 февраля) до 1347 (по состоянию на 31 марта).

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