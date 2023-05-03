Давление на рынки и падение цены на нефть: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фондовые индексы США снизились во вторник

S&P 500 потерял 1,2%, а высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones снизились на 1,1%. Инвесторы сохраняют сдержанный настрой в преддверии предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Несмотря на продолжающийся в США банковский кризис участники рынка ожидают, что ФРС повысит ставки еще на 0,25%.

Между тем, обеспокоенность по поводу потолка американского государственного долга также начинает оказывать некоторое давление на рынки, замечает SeekingAlpha.

Акции Азии снижаются, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,8%, южнокорейский Kospi упал на 0,9%, сингапурский STI сократился на 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,6%, а японский Nikkei вырос на 0,1%.

Все из-за признаков ослабления американской экономики, а также новых проблем в банковском секторе США.

Акции региональных банков США резко упали во вторник

По итогам вчерашней торговой сессии отраслевой индекс — S&P Regional Banks — снизился примерно на 7%.

Среди лидеров падения: PacWest Bancorp (-26,5%), Western, Alliance Bancorp (-20,4%) и New York Community Bancorp (-7%).

Не остались в стороне и крупные американские банки. Акции Wells Fargo упали на 4,7%, бумаги Citigroup и Bank of America снизились на 3,1% и 3,9% соответственно, а капитализация JPMorgan уменьшилась на 1,7%.

Падение акций банков из США возобновилось после краха First Republic Bank — крупнейшего банкротства американского банка со времен финансового кризиса 2008 года.

Между тем участники рынка опасаются, что банковский кризис все еще далек от завершения.

Акции американских энергетических компаний снижаются на фоне падения нефтяных цен

По итогам вчерашних торгов отраслевой индекс — S&P 500 Energy — снизился на 1,4%.

Среди акций крупных энергетических компаний США в лидерах падения во вторник:

Halliburton (-7,4%), Schlumberger (-6,2%), APA Corporation (-6,6%), EOG Resources (-5,3%) и Marathon Oil (-5,1%). Крупнейшие энергетические компании США — Chevron и Exxon Mobil — также снижались вчера (на 4% и 3,3% соответственно).

Падение акций американских энергетических компаний происходит на фоне снижения нефтяных цен. По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent подешевели на 5% до $75,32 за баррель, а контракты на WTI снизились на 5,3% до $71,66.

Снижение нефтяных цен связано с разочаровывающими данными из Китая, которые свидетельствуют о падении производственной активности в стране, а также с нестабильностью в банковской отрасли США и ухудшением перспектив роста американской экономики.

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