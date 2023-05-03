За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 520 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 191 940 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
520 российских оккупантов и 28 БПЛА. Потери врага за 2 мая
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Потери врага
- личного состава — около 191940 (+520) человек ликвидировано,
- танков — 3702 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин — 7199 (+6) ед.,
- артиллерийских систем — 2946 (+16) ед.,
- РСЗО — 544 (+0) ед.,
- средства ПВО — 300 (+2) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2505 (+28),
- крылатые ракеты 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5865 (+14) ед.,
- специальная техника — 363 (+3).
Источник: Минфин
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