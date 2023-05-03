Неизвестный хакер украл у российских спецслужб биткоины на $300 тысяч и перечислил средства Украине

Неизвестный хакер использовал блокчейн биткойн против российского государства, разоблачив сотни кошельков, вероятно, контролируемых службой безопасности. Об этом пишет dev.ua со ссылкой на Сoindesk.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как отмечается, неизвестный воспользовался функцией того, как блокчейн Bitcoin документирует трансакции, чтобы идентифицировать 986 кошельков, контролируемых Управлением внешней военной разведки (ГРУ), Службой внешней разведки (СВР) и Федеральной службой безопасности (ФСБ),

В сообщениях, написанных на русском языке, говорится, что к воровству из российских кошельков причастны хакеры.

Непонятно, истинны ли утверждения личности — российские силовые ведомства не ответили на запрос CoinDesk о комментариях. Более очевидно то, что хакер взял под контроль по крайней мере некоторые из кошельков российских служб. Возможно, путем взлома или даже (если верить обвинениям) внутренней работы.

Еще до начала полномасштабного вторжения этому же хакеру удалось получить доступ к $300 000 в биткоинах. Эти средства были уничтожены.

После начала полномасштабного вторжения крипта, к которому хакеру удавалось получить доступ, тот переводил уже на помощь Украине: практически с самого начала был запущен, в том числе и криптокошелек, на который украинское правительство собирало помощь.

«Тот факт, что отправитель OP_RETURN хотел и мог сжечь биткоины на сотни тысяч долларов, чтобы распространить свое сообщение, по нашему мнению, делает более вероятным то, что их информация верна», — говорится в пресс-релизе Chainalysis.