Пять украинских финтехов получат по $10 000 от Mastercard

Пять украинских стартапов получат гранты по $10 000 в рамках программы Start Path Ukraine от Mastercard . Об этом говорится в сообщении компании.

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Кто получил

Гранты получили финтех-стартапы, работающие над сервисами для удаленной идентификации, онлайн-кредитования, автоматизации отчетности для финмониторинга, а также решениями для малого и среднего бизнеса.

ML Point — готовое решение для финансовых учреждений и их специалистов по противодействию отмыванию средств, что позволяет автоматизировать процессы финмониторинга (хранение данных, анализ и отчетность) с учетом всех действующих требований законодательства;

Electronic KYC — программное обеспечение (SaaS), которое помогает банкам и финтех-компаниям быстро расширять свои клиентские базы, сводя к минимуму усилия клиента для открытия счета и полностью автоматизируя процесс привлечения клиентов;

Neofin — комплексное решение для запуска потребительского кредитования, покрывающего все этапы жизненного цикла кредитного продукта, включая онбординг, идентификацию и верификацию, систему принятия кредитных решений, последующий учет и обслуживание кредитов;

RemOnline — универсальная платформа для малого и среднего бизнеса, помогающая автоматизировать бизнес-процессы, включая обработку заказов, продаж, управления клиентской базой, складским учетом, финансами, расчетом заработной платы и аналитикой;

Zhabka — это инновационное платежное решение для предпринимателей, позволяющее выставлять и оплачивать счета в различных социальных сетях и мессенджерах, не оставляя чат с клиентом.

«Украинские финтехи, несмотря на нынешние вызовы, остаются непоколебимыми и прогрессивными. Мы верим, что финтех-стартапы способны внести весомый вклад в восстановление страны», — отметила гендиректор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

В течение шестимесячной программы украинские стартапы получат доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с экспертами.

На сегодняшний день в рамках Start Path поддержку получили более 350 стартапов из 42 стран по всему миру.