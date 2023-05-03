Пять украинских финтехов получат по $10 000 от Mastercard

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 мая 2023, 11:01 Читати українською

Пять украинских финтехов получат по $10 000 от Mastercard

Пять украинских стартапов получат гранты по $10 000 в рамках программы Start Path Ukraine от Mastercard. Об этом говорится в сообщении компании.

Пять украинских стартапов получат гранты по $10 000 в рамках программы Start Path Ukraine от Mastercard.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто получил

Гранты получили финтех-стартапы, работающие над сервисами для удаленной идентификации, онлайн-кредитования, автоматизации отчетности для финмониторинга, а также решениями для малого и среднего бизнеса.

  • ML Point — готовое решение для финансовых учреждений и их специалистов по противодействию отмыванию средств, что позволяет автоматизировать процессы финмониторинга (хранение данных, анализ и отчетность) с учетом всех действующих требований законодательства;

  • Electronic KYC — программное обеспечение (SaaS), которое помогает банкам и финтех-компаниям быстро расширять свои клиентские базы, сводя к минимуму усилия клиента для открытия счета и полностью автоматизируя процесс привлечения клиентов;

  • Neofin — комплексное решение для запуска потребительского кредитования, покрывающего все этапы жизненного цикла кредитного продукта, включая онбординг, идентификацию и верификацию, систему принятия кредитных решений, последующий учет и обслуживание кредитов;

  • RemOnline — универсальная платформа для малого и среднего бизнеса, помогающая автоматизировать бизнес-процессы, включая обработку заказов, продаж, управления клиентской базой, складским учетом, финансами, расчетом заработной платы и аналитикой;

  • Zhabka — это инновационное платежное решение для предпринимателей, позволяющее выставлять и оплачивать счета в различных социальных сетях и мессенджерах, не оставляя чат с клиентом.

«Украинские финтехи, несмотря на нынешние вызовы, остаются непоколебимыми и прогрессивными. Мы верим, что финтех-стартапы способны внести весомый вклад в восстановление страны», — отметила гендиректор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

В течение шестимесячной программы украинские стартапы получат доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с экспертами.

На сегодняшний день в рамках Start Path поддержку получили более 350 стартапов из 42 стран по всему миру.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
3 мая 2023, 11:59
#
Хто в темі, той посміявсь з $10k.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами