С 1 октября 2022 г., когда начали действовать положения Конвенции о процедуре совместного транзита (New Computerized Transit System, NCTS), оформлено 4 474 тыс. транзитных деклараций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Таможенный безвиз»: за семь месяцев оформили почти 4,5 тысяч транзитных деклараций
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«С начала международного применения NCTS 1 октября 2022 оформлено 4 474 тыс. транзитных деклараций. За эти 7 месяцев „таможенного безвиза“ по 1 198 декларациям совместного транзита товары были успешно доставлены в таможни назначения на таможенной территории Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле этого года было оформлено 287 таких деклараций.
Всего в прошлом месяце в странах — участниках конвенции было завершено 1372 перемещения, начатых в Украине. Это почти в два раза больше, чем в марте 2023 года.
Причем, такая динамика наблюдается два месяца подряд. Общее количество перемещений из Украины за 7 месяцев достигло 3276.
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