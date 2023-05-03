«Таможенный безвиз»: за семь месяцев оформили почти 4,5 тысяч транзитных деклараций

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«С начала международного применения NCTS 1 октября 2022 оформлено 4 474 тыс. транзитных деклараций. За эти 7 месяцев „таможенного безвиза“ по 1 198 декларациям совместного транзита товары были успешно доставлены в таможни назначения на таможенной территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле этого года было оформлено 287 таких деклараций.

Всего в прошлом месяце в странах — участниках конвенции было завершено 1372 перемещения, начатых в Украине. Это почти в два раза больше, чем в марте 2023 года.

Причем, такая динамика наблюдается два месяца подряд. Общее количество перемещений из Украины за 7 месяцев достигло 3276.