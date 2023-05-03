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3 мая 2023, 9:10 Читати українською

Туристическая отрасль в 1 квартале уплатила на 29% меньше налогов, чем в прошлом

За первые три месяца 2023 года представители туристической отрасли уплатили налогов на 29% меньше (383 млн 221 тыс. грн), чем за аналогичный период в 2022 году, когда бюджету поступило 540 млн 406 тыс. грн. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма (ДАРТ).

За первые три месяца 2023 года представители туристической отрасли уплатили налогов на 29% меньше (383 млн 221 тыс.

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По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году падение составляет 39% — тогда в казну государства от туротрасли было перечислено 629 млн 135 тыс. грн.

На 34% уменьшилось общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью. Количество юридических лиц уменьшилось на 35%, а физических — на 34%. Если сравнивать этот показатель с первым кварталом 2021 года, то общее уменьшение составило 38% — юридические лица на 44%, физические на 36%.

«Наибольшая доля поступлений в госбюджет — 61% уплачена гостиницами — 233 млн 693 тыс. грн.

«Однако эта сумма все же на 22% меньше аналогичного периода 2022 года (299 млн 782 тыс. грн) и на 41% меньше того же периода в 2021 году (394 млн 576 тыс. грн)», — говорится в сообщении.

При этом за первые три месяца этого года на 48% снизилась доля уплаченного налога от деятельности турбаз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило 25 млн 652 тыс. грн. налога против 49 млн 112 тыс. грн. за первые три месяца прошлого года. Если сравнивать этот же период с аналогичным в 2021 году, налоговые поступления упали на 78%.

В то же время, зафиксирован небольшой прирост уплаченных налогов (на 20%) от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов. Однако по сравнению с 2021 годом налоги от деятельности этих средств размещения снизились на 67%.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, первый квартал года всегда характеризуется самыми низкими налоговыми поступлениями от туротрасли, поскольку туристический сезон в Украине начинается в мае и заканчивается в ноябре.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
3 мая 2023, 11:16
#
Вона ще жива?
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