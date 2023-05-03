За первые три месяца 2023 года представители туристической отрасли уплатили налогов на 29% меньше (383 млн 221 тыс. грн), чем за аналогичный период в 2022 году, когда бюджету поступило 540 млн 406 тыс. грн. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма (ДАРТ).
Туристическая отрасль в 1 квартале уплатила на 29% меньше налогов, чем в прошлом
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По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году падение составляет 39% — тогда в казну государства от туротрасли было перечислено 629 млн 135 тыс. грн.
На 34% уменьшилось общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью. Количество юридических лиц уменьшилось на 35%, а физических — на 34%. Если сравнивать этот показатель с первым кварталом 2021 года, то общее уменьшение составило 38% — юридические лица на 44%, физические на 36%.
«Наибольшая доля поступлений в госбюджет — 61% уплачена гостиницами — 233 млн 693 тыс. грн.
«Однако эта сумма все же на 22% меньше аналогичного периода 2022 года (299 млн 782 тыс. грн) и на 41% меньше того же периода в 2021 году (394 млн 576 тыс. грн)», — говорится в сообщении.
При этом за первые три месяца этого года на 48% снизилась доля уплаченного налога от деятельности турбаз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило 25 млн 652 тыс. грн. налога против 49 млн 112 тыс. грн. за первые три месяца прошлого года. Если сравнивать этот же период с аналогичным в 2021 году, налоговые поступления упали на 78%.
В то же время, зафиксирован небольшой прирост уплаченных налогов (на 20%) от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов. Однако по сравнению с 2021 годом налоги от деятельности этих средств размещения снизились на 67%.
По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, первый квартал года всегда характеризуется самыми низкими налоговыми поступлениями от туротрасли, поскольку туристический сезон в Украине начинается в мае и заканчивается в ноябре.
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