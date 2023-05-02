Дополнительная надежность работы энергосистемы: Украина и Польша модернизировали линию электропередачи

Укрэнерго совместно с польским оператором системы передачи электроэнергии PSE модернизировали мощную линию электропередачи между Польшей и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Восстановленный интерконнектор с Польшей функционирует с 27 апреля 2023 года и успешно отработал 3 дня в тестовом режиме.

В Укрэнерго отметили, что эта межгосударственная линия электропередачи означает дополнительную надежность работы украинской энергосистемы как части европейской сети.

«Движение Украины в Евросоюз — это не только амбиции, но и конкретные результаты. Мы продолжаем успешную секторальную интеграцию в ЕС. Дополнительный мощный интерконнектор увеличивает наши экспортно-импортные возможности.

За счет продаж электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики до нового отопительного сезона. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь соседям. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По словам главы правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Эта линия усугубит связи между украинской и европейской энергосистемами.

«Если потребности будут другими, мы сможем импортировать электроэнергию из Европы. Эта линия составляет дополнительный элемент европейской энергетической безопасности и способствует развитию стабильной сети в Украине», — заявил Кудрицкий.

Протяженность линии

Общая протяженность линии составляет почти 400 км, более 70% из них проходит по территории Украины. Линия подключена к магистральной сети через открытое распределительное устройство на одном из украинских энергообъектов.

«Основной объем работ был выполнен в этом узле, чтобы производимая украинской энергосистемой электроэнергия могла быть превращена в европейское напряжение 400 кВ и передана в Европу. 125 специалистов (45 сотрудников „Укрэнерго“ и 80 подрядчиков) работали на строительстве объекта со стороны Украины в течение пяти месяцев во время войны», — рассказали в Укрэнерго.

Стоимость проекта

Общая стоимость проекта составила 350 млн грн. Кроме того, ряд необходимого оборудования был предоставлен бесплатно польскими партнерами.

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