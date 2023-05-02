Сегодня, 2 мая, Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенный для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Кабмин дополнил перечень категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья
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Жилые помещения для временного проживания, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам из числа работников предприятий, которые были релокированы в безопасные регионы. А также — ВПЛ, принадлежащие к уязвимым слоям населения.
Так, Кабмин утвердил перечень социально незащищенных категорий населения среди внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.
К уязвимым категориям, в частности, относятся:
- лица с инвалидностью;
- лица старше 60 лет;
- дети-сироты и лишенные родительской опеки;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
- многодетные и малообеспеченные семьи
и т. д.
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