Кабмин дополнил перечень категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья

Сегодня, 2 мая, Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенный для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Жилые помещения для временного проживания, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам из числа работников предприятий, которые были релокированы в безопасные регионы. А также — ВПЛ, принадлежащие к уязвимым слоям населения.

Так, Кабмин утвердил перечень социально незащищенных категорий населения среди внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.

К уязвимым категориям, в частности, относятся:

лица с инвалидностью;

лица старше 60 лет;

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

многодетные и малообеспеченные семьи и т. д.

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