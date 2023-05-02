Минфин разместил на аукционе облигации на 12 миллиардов

На аукционе 2 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 12,01 млрд грн в эквиваленте, что на 4,28 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,29 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

2 мая Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

111,19 млн грн под 18,50% с погашением 13 марта 2024;

4,46 млрд грн под 19,69% с погашением 6 августа 2025 года;

3,12 млрд грн под 19,75% с погашением 18 февраля 2026 года.

В иностранной валюте:

$118,31 млн под 4,85% с погашением 21 марта 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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