На аукционе 2 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 12,01 млрд грн в эквиваленте, что на 4,28 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,29 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 12 миллиардов
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Что предлагали инвесторам
2 мая Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 111,19 млн грн под 18,50% с погашением 13 марта 2024;
- 4,46 млрд грн под 19,69% с погашением 6 августа 2025 года;
- 3,12 млрд грн под 19,75% с погашением 18 февраля 2026 года.
В иностранной валюте:
- $118,31 млн под 4,85% с погашением 21 марта 2024 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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