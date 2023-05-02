Китай стал мировым лидером на рынках IPO в этом году. Китайские компании привлекли $19,5 млрд в ходе первичных размещений акций в 2023 году по сравнению с $3,8 млрд, привлеченными компаниями США, подсчитало издание Financial Times.
Китай стал лидером на мировом рынке IPO
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Рост активности на рынке IPO
Росту активности на рынке IPO в Китае в этом году способствовали отмена жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19 и новый упрощенный режим листинга на Шанхайской (Shanghai Stock Exchange, SSE) и Шэньчжэньской фондовых биржах (Shenzhen Stock Exchange, SZSE).
Американский рынок
Негативное влияние на активность на американском рынке IPO оказали повышение ставок ФРС, стабильно высокая инфляция и опасения по поводу экономического спада. Кроме того, банковские потрясения в США снизили интерес к новым размещениям, сообщило издание.
Количество IPO в США упало на 40% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2023 года. По данным финансовой платформы Dealogic, по итогам 56 размещений компании привлекли чуть более $3,8 млрд. В прошлом году за этот же период компании собрали на IPO около $12,3 млрд, несмотря на распродажи на фондовых рынках. В 2021 году за первые четыре месяца объем привлечений составлял $130 млрд.
Глава отдела рынков акционерного капитала Stifel в США Сет Рубин сообщил, что инвесторы начали проявлять больше интереса к кандидатам на проведение IPO, но не спешили покупать новые листинги, учитывая, что многие уже вышедшие на биржу эмитенты все еще торговались с существенными скидками к их первоначальной оценке.
Рынок IPO в Европе
Рынок IPO в Европе также находится в упадке, пишет издание. В Европе, по данным FT, в этом году корпоративные эмитенты привлекли около £1,8 млрд ($2,24 млрд), что на 40% меньше, чем за первые четыре месяца 2022 года.
В Великобритании прошло шесть листингов в 2023 году, в рамках которых эмитенты привлекли всего £90 млн. В своем отчете о торгах за первый квартал компания, управляющая Лондонской фондовой биржей (London Stock Exchange Group), впервые не включила последние данные по новым выпускам и общей сумме денег, привлеченных на первичных фондовых рынках.
Китайский рынок IPO находится в относительно хорошем состоянии по сравнению с США и Европой, пишет FT.
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