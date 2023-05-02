Китай стал лидером на мировом рынке IPO

Количество IPO в США упало на 40% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2023 года. По данным финансовой платформы Dealogic, по итогам 56 размещений компании привлекли чуть более $3,8 млрд. В прошлом году за этот же период компании собрали на IPO около $12,3 млрд, несмотря на распродажи на фондовых рынках. В 2021 году за первые четыре месяца объем привлечений составлял $130 млрд.

Глава отдела рынков акционерного капитала Stifel в США Сет Рубин сообщил, что инвесторы начали проявлять больше интереса к кандидатам на проведение IPO, но не спешили покупать новые листинги, учитывая, что многие уже вышедшие на биржу эмитенты все еще торговались с существенными скидками к их первоначальной оценке.

Рынок IPO в Европе также находится в упадке, пишет издание. В Европе, по данным FT, в этом году корпоративные эмитенты привлекли около £1,8 млрд ($2,24 млрд), что на 40% меньше, чем за первые четыре месяца 2022 года.

В Великобритании прошло шесть листингов в 2023 году, в рамках которых эмитенты привлекли всего £90 млн. В своем отчете о торгах за первый квартал компания, управляющая Лондонской фондовой биржей (London Stock Exchange Group), впервые не включила последние данные по новым выпускам и общей сумме денег, привлеченных на первичных фондовых рынках.