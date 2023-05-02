Курс валют на вечер 2 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

Валюта Открытие 2 мая Закрытие 2 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,21/40,59 40,02/40,41 19/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−37,90 грн. Евро покупают за 41,10 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,85, евро — 41,35−41,52 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.