Национальный банк Украины аннулировал ООО «ФК «Верона» (ЕГРПОУ 41602157) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ аннулировал лицензии еще одной финансовой компании
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Причина
Регулятор отметил, что данное финансовое учреждение не выполнило решение Нацбанка и не устранило нарушение лицензионных условий.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 1 мая 2023 года. Решение вступает в силу 2 мая 2023 года.
Напомним
19 декабря 2022 года к ООО «ФК «Верона» была применена мера влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Учреждение обязали в срок до 20 января 2023 устранить нарушение, что стало причиной для временной остановки лицензий. Нарушение устранено не было.
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