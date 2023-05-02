НБУ аннулировал лицензии еще одной финансовой компании

Национальный банк Украины аннулировал ООО «ФК «Верона» (ЕГРПОУ 41602157) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Причина

Регулятор отметил, что данное финансовое учреждение не выполнило решение Нацбанка и не устранило нарушение лицензионных условий.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 1 мая 2023 года. Решение вступает в силу 2 мая 2023 года.

Напомним

19 декабря 2022 года к ООО «ФК «Верона» была применена мера влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Учреждение обязали в срок до 20 января 2023 устранить нарушение, что стало причиной для временной остановки лицензий. Нарушение устранено не было.

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