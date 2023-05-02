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2 мая 2023, 15:01 Читати українською

Tesla поднимает цены на электрокары в некоторых странах

После снижения цен на самые популярные машины с начала года в компании Tesla решили увеличить стоимость электрокаров в Японии, КНР и Соединенных Штатах. В разных странах стоимость машин увеличилась на сумму до 290 долларов, сообщили в LBLV.

Это первое повышение для этого автопроизводителя касательно двух наиболее популярных моделей сразу на нескольких рынках. При этом стоимость машин все еще ниже, чем в январе после скидок.

В апреле Илон Маск сообщил, что компания будет акцентировать внимание на росте продаж, а не на марже. По его прогнозам, основную часть прибыли принесет ПО для автономного вождения. С начала этого года Tesla перешла на модель ценообразования в реальном времени, которую редко можно встретить в автомобильной промышленности.

Вчера на официальном сайте производителя электрокаров обновились цены на Model 3 и Model Y в Соединенных Штатах. Машины подорожали на 250 долларов. Приблизительно на такую же сумму подорожали электрокары Tesla в КНР, Канаде и Японии. В Соединенных Штатах Model 3 подорожали впервые с января текущего года.

На американском рынке Model 3 все еще на 14% дешевле, чем в начале года. Что касается Model Y, ее цена на 24% дешевле, чем в январе. В Канаде эти модели электрокаров подорожали на 222 доллара, а в Японии — на 269 долларов. На китайском рынке цена на электромобили поднялась на 289 долларов.

Сегодня акции Tesla снизились на 1,51% до 161,83 доллара, сообщают аналитики LBLV.

Максим Соколов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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