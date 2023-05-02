АРМА передали $3 миллиона активов, хранившихся в банке президента московского ФК «ЦСКА»

Суд наложил арест и передал в управление АРМА около $3 млн предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину Р Ф Михаилу Воеводину. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном президенту московского футбольного клуба «ЦСКА» Евгению Гиннеру. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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«В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ», — говорится в сообщении.

Установлено, что после получения рефинансирования банк производил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

Некоторые из «вливаний» учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. В частности, полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.

В ДБР также напомнили, что в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков непубличные совладельцы компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

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