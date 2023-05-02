Суд наложил арест и передал в управление АРМА около $3 млн предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину
АРМА передали $3 миллиона активов, хранившихся в банке президента московского ФК «ЦСКА»
Суд наложил арест и передал в управление АРМА около $3 млн предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ», — говорится в сообщении.
Установлено, что после получения рефинансирования банк производил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.
Некоторые из «вливаний» учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. В частности, полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.
В ДБР также напомнили, что в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков непубличные совладельцы компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промо-код на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии